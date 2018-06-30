Лондон, 30 июня, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Британский журнал FourFourTwo назвал лучшего и худшего игроков национальной сборной Российской Федерации по футболу по итогам группового этапа чемпионата мира. Соответствующая статья была опубликована накануне, 29 июня.

Rfs.ru Форма сборной России по футболу

Издание считает, что лучшим игроком российской сборной является полузащитник Александр Головкин. Он забил один гол и сделал две результативные передачи в матче против Саудовской Аравии, который сборная России выиграла со счетом 5:0.

Напомним, что Головкин выступает за московский ЦСКА.

А вот худшим игроком сборной России журнал считает вратаря Игоря Акинфеева, также выступающего за ЦСКА.

У Акинфеева не было никакой работы в матчах против Египта и Саудовской Аравии, так как эти команды не смогли справиться с российской защитой. А вот в матче с Уругваем, который сборная России проиграла со счётом 0:3, Акинфеев, по мнению издания, показал медленную реакцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 1/8 финала сборная России должна сыграть против сборной Испании.