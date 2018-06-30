Киев, 30 июня, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Полную беспомощность перед российским ВМФ подтвердил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает украинский телеканал ZIK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM С горя

«Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля… Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту», — заявил Тука в эфире украинского телеканала. Это откровенное заявление прозвучало в ответ на призыв к «эффективной реакции» на действия российского флота в Азовском море, исходящий от председателя общественной организации «Правое дело» Дмитрия Снегирева.

Напомним, что ситуация в Азовском море обострилась в 2018 году после задержания в марте украинскими пограничными войсками российского судна «Норд». В дальнейшем конфликт усилился после задержания уже российской стороной украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», арестованного за браконьерство в российских водах.

Также в начале июня 2018 года пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины уже заявлял о беспомощности перед силами российского ВМФ, открыто признавая нехватку техники и ресурсов в украинских морских пограничных войсках.