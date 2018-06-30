Москва, 30 июня, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Синоптики ожидают, что сегодня, 30 июня, воздух в Москве прогреется до +28 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Аполлинарий Васнецов. Облака. 1880-е

Средняя температура воздуха днём составит +26…+28 градусов Цельсия.

При этом днём ожидается облачная погода, местами будет дождь и довольно сильный.

Ветер в столичном регионе преимущественно юго-восточный. Скорость ветра составит от 5 до 10 м/с. При этом возможны порывы до 20 м/с.

Погоду в столице сегодня определяет мощный циклон, которые надвигается со стороны Украины.