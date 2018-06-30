Стокгольм, 30 июня, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Правительство Швеции официально отказалось от бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в Российской Федерации. Об этом накануне, 29 июня, заявил министр иностранных дел королевства Маргот Вальстрем.

.Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Я только на минуточку... Посмотрю куда это они пошли

Напомним, власти Швеции вместе с властями Великобритании заявили, что будут бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за так называемого дела Скрипалей. Однако после того, как сборная Швеции вышла в плей-офф и в 1/8 финала сыграет против сборной Швейцарии, антироссийские настроения в шведских правящих кругах были преодолены желанием поддержать национальную команду.

И теперь глава шведского МИД утверждает, что бойкотировать его страна в знак солидарности с Великобританией была намерена только открытие чемпионата мира, а вот на матчи плей-офф вполне можно и съездить.

«Важно, чтобы мы могли приехать туда и поддержать эту потрясающую шведскую команду», — заявил глава шведского внешнеполитического ведомства.