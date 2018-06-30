Кунгур, Пермский край, 30 июня, 2018, 07:27 — ИА Регнум. В Пермском крае, в городе Кунгур коммунальщики с мая 2018 года начали взимать с жителей платежи за сточные воды, в том числе, за дождевую воду. Об этом накануне, 29 июня, пишет местная газета «Искра».

Дарья Антонова ИА REGNUM Водосток

По утверждению издания, одна из жительниц многоквартирного дома в Кунгуре пожаловалась на то, что среди коммунальных платежей в разделе общедомовых нужд (ОДН) появилась строчка «ОДН за сточные воды». Жительница в недоумении решила выяснить, о каких именно общедомовых сточных водах идёт речь. При этом тариф за эту услугу выставили в размере 7 рублей в месяц, и услугу начислили за два месяца.

В управляющей компании «Наш дом», которая обслуживает её дом, рассказали, что та вода, которая бежит с крыши под водостокам, попадает в канализацию. Вот за это коммунальщики и решили взимать плату.

Женщина возмутилась, так как на самом деле дождевая вода с крыши стекает не в канализацию, а во двор, а затем просто уходит в землю.

Но в городском «Водоканале» ей заявили, что коммунальщики совершенно правы, и их сбор якобы законен. Он взимается на основании приказа Региональной службы по тарифам, вступившим в силу с 12 февраля 2018 года.

Этот приказ утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему. А сточные воды в канализационной системе — это, в том числе, и дождевая вода, стекающая в люки канализационных коллекторов.