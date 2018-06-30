Сеул, 30 июня, 2018, 05:50 — ИА Регнум. США и Южная Корея приняли решение о переносе штаба объединённого командования своих вооружённых сил в новый комплекс вблизи южнокорейского города Пхентхэк, сообщил журналистам командующий объединёнными войсками, американский генерал Винсент Брукс.

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Как уточняется, штаб, ранее располагавшийся в центре Сеула, то есть в 24 километрах от границы с КНДР, теперь будет размещён на американской базе Camp Humphreys, которая находится в 70 километрах к югу от столицы Южной Кореи.

Напомним, ранее на неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Сеул уже выполнили часть взятых на себя обязательство по приостановке совместных военных учений и объявили об отмене одного из запланированных крупных ежегодных учений — Ulchi Freedom Guardian. В этой связи, по его словам, США ожидают скорейшего выполнения Пхеньяном своей части обязательств по сворачиванию ядерных программ.

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