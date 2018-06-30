Краснодар, 30 июня, 2018, 05:52 — ИА Регнум. В Краснодарском крае и Адыгее планируют ограничить движение большегрузов на федеральных трассах из-за жары, сообщают «Вести Сочи».

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Отмечается, что ограничение будет действовать ежедневно с 10 до 22 часов. Также сообщается, что эта ограничительная мера не затрагивает движение пассажирских автобусов, в том числе международных.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Росавтодора Роман Старовойтов заявил, что с 5 июля большинство федеральных трасс будет закрыто для движения большегрузов с 22:00 — 10:00 в жаркую погоду.