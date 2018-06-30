Волгоград, 30 июня, 2018, 05:51 — ИА Регнум. Правительство Волгоградской области продлило запрет на посещение лесов области до 20 июля, сообщает «Волгоградская правда».

Борис Кустодиев. Костер. Ночное. 1916

Сообщается, что гражданам запрещено разводить костры и устраивать пикники в лесу. Также запрещено въезжать в лес на автомобилях.

Решение правительства было продиктовано установившейся в регионе жаркой и сухой погодой.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня МЧС Владимирской области ввело особый противопожарный режим в связи с жаркой и сухой погодой, которая повышает вероятность лесных пожаров.