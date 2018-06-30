Москва, 30 июня, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Туристическая компания «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программы с 30 июня по причине низких финансовых показателей, сообщается Ассоциация туроператоров России (АТОР).

(сс) TheDigitalWay Не долетели

Как уточняется, компания отменяет чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. Программы на базе регулярной перевозки продолжат выполняться в обычном режиме.

По сведениям АТОР, «Панорама Тур» (юрлицо «Натали-Турс») обещает компенсировать туристам средства по всем отменённым турам. Деньги будут возвращены клиентам в течение 10−14 дней.