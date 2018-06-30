Нью-Йорк, США, 30 июня, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Правоохранительные органы США арестовали активиста движения против сексуального насилия Джоэля Дэвиса по обвинениям в педофилии и распространении детской порнографии, сообщает CNN.

Готтфрид Зибен Балканские злодеяния (фрагмент). 1909

Отмечается, что Дэвис был разоблачен в результате спецоперации ФБР, в ходе которой подозреваемый просил агентов под прикрытием высылать ему откровенные фотографии и видео несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Карелии был задержан глава местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев. Дмитриева подозревают в педофилии и изготовлении детской порнографии.