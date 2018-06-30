Вашингтон, 30 июня, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Американский комик и радиоведущий Джон Мелендес разыграл по телефону президента США Дональда Трампа, сообщает Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп. Трамп

В ходе беседы, запись которой Мелендес опубликовал в своем интернет-подкасте, комик представился сенатором от Демократической партии Робертом Менендесом.

Глава Белого дома, находившийся в момент разговора на борту ВВС номер один, не заподозрил обмана и в течение нескольких минут обсуждал с «сенатором» вопросы миграции и работы Верховного суда США.

Сообщается, что в настоящее время Белый дом проводит проверку по факту инцидента.