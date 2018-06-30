Москва, 30 июня, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Футбольный матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2018 Россия — Испания обслужит бригада арбитров из Нидерландов, сообщает пресс-служба ФИФА.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики

Главным арбитром назначен Бьорн Кейперс, а его помощниками — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Также в качестве резервного судьи будет участствовать франзузский арбитр Клеман Тюрпен.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня сборную России по футболу проверил допинг-офицер из Международной федерации футбольных ассоциаций.