Вашингтон, 30 июня, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 9 июля объявит новую кандидатуру на должность члена Верховного суда страны, сообщает пресс-служба Белого дома.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Как заявил американский лидер, у его администрации «есть прекрасные люди» на эту должность, при этом других подробностей он сообщать не стал.

Напомним, на днях 82-летний член Верховного суда США Энтони Кеннеди заявил о наремении уйти на пенсию после 30 лет работы.

Судьи Верховного суда в Соединённых Штатах назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом, после чего должны быть утверждены Сенатом.