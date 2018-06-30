Санкт-Петербург, 30 июня, 2018, 04:44 — ИА Регнум. Морской тральщик «Александр Обухов» обнаружил на дне Балтийского моря подводную лодку, предположительно затонувшую во время Великой Отечественной войны, сообщают «Известия».

Цитата из д/ф «Подводная война. С-12». Телеканал «Звезда» Подводная лодка

Предполагается, что обнаруженная подводная лодка может являться дизель-электрической подводной лодкой серии IX-бис С-12, погибшей на боевом дежурстве в августе 1943 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в результате экспедиции у берегов Севастополя была обнаружена подводная лодка «Камбала», затонувшая в 1909 году.