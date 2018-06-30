Москва, 30 июня, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Кинокомпания Disney представила антропоморфного робота, способного выполнять акробатические трюки, сообщает «Пятый канал».

Цитата из к/ф «Я робот» реж Алекс Пройас. 2004. США, Германия Робот

Робот Stuntronics внешне напоминает человека и способен не только прыгать с каната и выполнять в воздухе различные трюки, но также способен принимать позу супергероя в полете. Отмечается, что разработчики планируют в будущем сделать робота еще больше похожим на человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в июня 2018 года компания Boston Dynamics опубликовала видео с прогулкой робота-пса SpotMini по улицам немецкого Ганновера.