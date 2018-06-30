Париж, 30 июня, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Руководство французского телеканала France 24 пока не получало никаких уведомлений от Роскомнадзора о нарушении российского закона о СМИ, заявил представитель телеканала.

(сс) Gadini Просмотр телевизора

Как отмечается, письма от российского надзорного ведомства не поступало ни в московский, ни в парижский офис телекомпании. При этом в France 24 заявили «уважают законы стран, в которых распространяют информацию».

Напомним, ранее стало известно, что Роскомнадзор пригрозил телеканалу последствиями вплоть до приостановки его вещания на территории России в случае неустранения нарушений. Сообщалось, что деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что противоречит российскому закону «О средствах массовой информации».