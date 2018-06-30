Токио, 30 июня, 2018, 04:17 — ИА Регнум. Вторая попытка запуска первой в Японии частной ракеты потерпела неудачу. Об этом 30 июня сообщила компания — разработчик ракеты Interstellar Technologies.

SpaceX-Imagery Недолгий полет

Запуск был осуществлен из района города Таики на острове Хоккайдо. Ракета смогла пролететь всего несколько секунд, после чего упала на землю и взорвалвась.

Сообщается, что в результате ЧП на стартовой площадке начался пожар, но огонь удалось быстро потушить. В результате произошедшего никто не пострадал.

По информации компании, длина ракеты составляла всего 10 метров, а её диаметр — 50 сантиметров. Планировалось, что ракета поднимется на высоту около 100 километров и пролетит в термосфере четыре минуты.

Напомним, первая попытка запуска ракеты состоялась в июне 2017 года и также закончилась неудачей.