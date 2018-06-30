Чикаго, США, 30 июня, 2018, 04:20 — ИА Регнум. Компания Boeing планирует создать сверхзвуковой пассажирский самолет, способный преодолеть расстрояние от Нью-Йорка до Лондона за два часа, сообщает The Independent.

(сс) albert22278 Самолет в небе

Согласно концепции будущего самолета, представленной компанией, самолет будет способен развивать скорость в 3800 миль в час, что в пять раз больше скорости звука.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года предствитель Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в России ведется научно-исследовательская работа по созданию сверхзвукового пассажирского самолета. По его оценкам, разработка займет не менее двух лет.