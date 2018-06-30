Москва, 30 июня, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Художник, мультипликатор и автор комиксов Павел Сухих, известный под псевдонимом Хихус, скончался на 51-м году жизни, сообщил друг покойного Константин Комардин в своем Facebook.

Траурная свеча

Сообщается, что художник умер после продолжительной тяжелой болезни. Павел Сухих являлся одним из основателей международного фестиваля комиксов «КомМиссия».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Москве прошла церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым, который скончался 26 июня на 90-м году жизни.