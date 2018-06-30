Вашингтон, 30 июня, 2018, 04:00 — ИА Регнум. Министерство обороны США анализирует стоимость масштабного вывода американских войск из Германии из-за ухудшения отношений между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

По их словам, ранее Трамп задумывался о выводе войск из Германии и о сокращении присутствия американских войск в мире в целом. Трамп также был возмущен тем, что вклад других стран — членов НАТО в общее дело — недостаточный. Отмечается, что пока не поступало указаний создавать какие-либо планы по выводу войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент США Дональд Трамп упрекнул премьер-министра Норвегии Эрну Солберг в недостаточных военных расходах и невыполнении своих обязательств перед НАТО.