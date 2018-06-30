Москва, 30 июня, 2018, 03:42 — ИА Регнум. Департамент торговли и услуг Москвы попросил владельцев кафе и ресторанов закрыть летние веранды, если таковые имеются в наличии, на время грозы 30 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Карл Ларссон. Веранда

Помимо прекращения эксплуатации летних веранд, в департаменте порекомендовали закрыть зонты, которые, как правило, находятся на верандах, а также укрепить маркизные и пергольные конструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «желтого» уровня погодной опасности в столице 30 июня Московский зоопарк объявил о прекращении работы 30 июня в 15:00.