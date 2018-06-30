Москва, 30 июня, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Компания Rural Taobao (входит в группу компаний Alibaba и занимается продажами пищевых продуктов в Китае) собирается провести в Москве презентацию 30 июня, сообщает РБК.

(сс) geralt Онлайн-покупка

По словам издания, в скором времени для России заработает в тестовом режиме раздел с продуктами питания, которые можно будет заказать. Также отмечается, что основой презентации, которую покажут в Москве представители Rural Taobao, будут составлять морепродукты.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня входящая в Alibaba Group интернет-площадка Tmail анонсировала старт эксклюзивных продаж телефонов Huawei на своей площадке.