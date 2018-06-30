Вашингтон, 30 июня, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Разведслужбы США считают, что КНДР в последние месяцы нарастила производство обогащённого урана для создания ядерного оружия. Об этом сообщает NBC со ссылкой на неназванных официальных лиц в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерное оружие Кима

Как отмечает телеканал, эксперты ЦРУ не исключают, что Пхеньян попытается ввести Соединённые Штаты в заблуждение и добиться на переговорах с американской стороной уступок в отношении своей ядерной программы.

Напомним, накануне министр обороны Японии Ицунори Онодэра по итогам переговоров с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом заявил, что Токио и Вашингтон намерены добиваться от КНДР ликвидации всех видов оружия массового уничтожения. США и Япония выступают против наличия у Северной Кореи любых типов баллистических ракет.