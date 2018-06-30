Москва, 30 июня, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Олег Дерипаска отказался от кредитной помощи Промсвязьбанка (ПСБ), предложенной при содействии российского правительства в качестве поддержки. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на осведомленные источники.

World Economic Forum Олег Дерипаска

По информации издания, Дерипаска назвал условия финансирования «грабительскими» и от финансовой помощи ПСБ отказался. Отмечается, что условия кредитования были сходны с условями, предложенными «Ренове» Виктора Вексельберга.

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