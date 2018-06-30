Москва, 30 июня, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Фестиваль болельщиков FIFA на Воробьевых горах в Москве не будет работать 30 июня в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главу департамента спорта и туризма столицы Николая Гуляева.

Дарья Антонова ИА REGNUM После окончания матча болельщики из разных стран с удовольствием фотографировались Воробьёвы горы

По его словам, решение об этом было принято комиссией правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и направлено в первую очередь на обеспечение безопасности посетителей.

Напомним, ранее МЧС распорстранило предупреждение об ухудшении погодных условий в столичном регионе. 30 июня в Москве ожидается сильный ветер и гроза с градом, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.