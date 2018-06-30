Москва, 30 июня, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Московское метро выпустило версию проездной карты «Тройка» для китайских туристов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Mos.ru Карта «Тройка»

Отмечается, что у этой карты особый дизайн и инструкция по искользованию на китайском языке. Китайские туристы уже получили первые 100 карт «Тройка — Russia in Touch».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июня матчи чемпионата мира по футболу — 2018 в поездах московского метрополитена посмотрели более 14 миллионов человек.