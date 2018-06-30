Бразилиа, 30 июня, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Федеральный верховный суд Бразилии повторно отклонил иск защиты экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы об изменении ему меры пресечения на время рассмотрения всех апелляций, передаёт телеканал Globo.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США За решёткой

Адвокаты экс-президента также добивались передачи дела Лулы да Силва другому судье, однако в этом иске им также было отказано.

Напомним, бывший президент Бразилии с начала апреля отбывает 12-летнее тюремное заключение по обвинениям в коррупции. Несмотря на это Лула да Силва остаётся лидером рейтингом среди бразильских политиков. «Партия трудящихся» заявила о намерении выдвинуть его кандидатуру для участия в президентских выборах в октябре этого года.