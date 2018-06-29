Вашингтон, 30 июня, 2018, 02:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о намерениях Соединённых Штатов выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). заявление главы государства приводит пресс-служба Белого дома.

Собака на сене

Как отметил Трамп, в ВТО действуют «нечестно» по отношению к США, тем не менее речи о выходе страны из организации не идёт. Вместе с тем глава Белого дома высказал мнение, что споры в рамках ВТО «должны разрешаться более справедливым образом».

Напомним, накануне издание Axios сообщило, что Дональд Трамп рассматривает возможность выхода США из Всемирной торговой организации. Министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что данные новости «сильно преувеличены».