Санкт-Петербург, 30 июня, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга объявили тендер на капитальный ремонт Зеленого моста, сообщают «Известия».

(сс) Florstein Зелёный мост — Санкт-Петербург

Планируется заменить асфальтобетон на проезжей части моста и отреставрировать перила, а также восстановить утраченные чугунные элементы фасада и торшеров фонарей. Отмечается, что работа должна проводиться по историческим материалам. Общая стоимость работ составит 493 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга выделили 107 млн рублей на реставрацию евангелическо-лютеранского храма Апостола Петра на Невском проспекте.