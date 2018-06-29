В Северной столице отремонтируют Зеленый мост за 493 млн рублей
Санкт-Петербург, 30 июня, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга объявили тендер на капитальный ремонт Зеленого моста, сообщают «Известия».
(сс) Florstein
Зелёный мост — Санкт-Петербург
Планируется заменить асфальтобетон на проезжей части моста и отреставрировать перила, а также восстановить утраченные чугунные элементы фасада и торшеров фонарей. Отмечается, что работа должна проводиться по историческим материалам. Общая стоимость работ составит 493 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга выделили 107 млн рублей на реставрацию евангелическо-лютеранского храма Апостола Петра на Невском проспекте.