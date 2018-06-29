Вашингтон, 30 июня, 2018, 02:40 — ИА Регнум. Перечень тем, которые будут затронуты в ходе встречи лидеров США и России в Хельскинки, обозначил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами по дороге в Нью-Джерси, сообщает Reuters.

Kremlin.ru Встреча Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

«Я собираюсь поговорить с ним обо всем», — заявил Трамп.

Также президент США рассказал, что собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине, в Сирии, а также тему якобы вмешательства России в выборные процессы в США.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным CNN основной темой разговора на втрече лидеров США и России будет заключение соглашения по Сирии.