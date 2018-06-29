Москва, 30 июня, 2018, 02:31 — ИА Регнум. Более пяти тысяч человек посетили празднование мексиканского Дня мёртвых, которое состоялось 29 июня в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщил журналистам глава Национального дома болельщиков Мексики Хавьер Руиз Галиндо.

(сс) darvinsantos Раскрас ко Дню мертвых

Он не исключил, что из такого числа участников нынешнее мероприятие может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, карнавал «День мертвых» проводится в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре ежегодно 1 и 2 ноября — в день, посвящённый памяти усопших. В этом году мексиканцы решили устроить праздник в июне, чтобы продемонстрировать национальный колорит москвичам и гостям ЧМ-2018.