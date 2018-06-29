Москва, 30 июня, 2018, 02:08 — ИА Регнум. Московский зоопарк будет закрыт для посещения 30 июня с 15:00 по причине ухудшения погоды, собщает пресс-служба зоопарка.

Moscowzoo.ru Московский зоопарк

Отмечается, что решение закрыть зоопарк для посещения было принято из-за плохих погодных условий и по соображениям обеспечения безопасности посетителей зоопарка.

Напомним, в Москве на 30 июня объявлен «желтый» уровень опасности. Ожидается сильный дождь и гроза с порывами ветра до 15−20 м/с.