Москва, 30 июня, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой выступит консультантом фильма «Стрельцов» Ильи Учителя о судьбе советского футболиста Эдуарда Стрельцова, заявил режиссер фильма на пресс-конференции.

Почта России Эжуард Стрельцов. Почтовая марка

Также режиссер отметил, что съемки фильма студия планирует закончить в конце октября — начале ноября. Главную роль — известного советского футболиста Эдуарда Стрельцова — исполнит актер Александр Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Москвы планировала бесплатные показы художественных и документальных фильмов о футболе с 26 по 30 июня. Отмечается, что кинокартины являются редкими и будут показаны зрителям в честь проходящего в России мундиаля.