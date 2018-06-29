Киев, 30 июня, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Что делать с населением Крыма после «возвращения полуострова в состав Украины», решали украинские журналисты и гости программы «Прямым текстом» 28 июня в эфире телеканала Zik.

Цитата из х/ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР «Вас не должно быть»

Ведущий программы журналист Остап Дроздов заявил, что поддерживает такой план действий:

«Территорию забираем, всех кто голосовал на референдуме лишаем гражданства, иначе путинские бабульки, получив украинские паспорта, пойдут на выборы наравне с украинцами»

Ему возразил заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука, назвав позицию Дроздова маргинальной. По его мнению, «крымская вата» на самом деле нейтральна, и позиция, которую высказывает Дроздов, лишь мобилизует «вату» на восстание.

Дроздов парировал реплику Туки:

«Давайте всей зазомбированной российской быдломассе дадим гражданские права, уравняем их с мамой АТОшника, который погиб. Давайте мы обоих уравняем. Это же тоже маргинальщина!» — заявил украинский журналист.

«Компромиссный» вариант предложил заместитель генерального директора крымско-татарского телеканала «ATR» Айдер Муждабаев. Он заявил, что следует разделить крымчан на три категории:

«Одни — это коллаборанты, которые просто должны уехать. <…> Они подсудные люди, люди, которые нарушали закон. Этот слой убираем. Есть большой слой людей, которые никак в этом не участвовали. <…> Они ни в чем не виноваты, они попали в оккупацию. Но есть еще одна часть людей, которые не совершили преступления, но какие-то роли выполняли. И вот для таких людей есть третий вариант, юридический — это поражение в избирательных правах на 5−10 лет. Это такой вариант люстрации»

Ведущий Остап Дроздов подчеркнул, что третью категорию крымчан всё же стоит лишить гражданства и заставить приобрести его заново, пройдя все проверки СБУ и экзамены.

Гость студии, блогер Лиза Богуцкая, эмигрировавшая из Крыма на Украину, предложила распространить подобную практику на всех украинцев, чтобы выявить «латентных коллаборантов».

В целом гости студии приняли идею Айдера Муждабаева о разделении жителей Крыма на три сорта в зависимости от степени участия в событиях Крымской весны.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков предлагал принять закон «О коллаборантах» для Донбасса. По его мнению, все, кто сопротивлялись бесчинствам украинских боевиков, должны покинуть Донбасс, а для каждого жителя региона следует определить степень его соглашательства.

Читайте подробнее: «Русские уходят из Донбасса» — мечты Авакова о «миротворческой миссии»

Читайте также: Русскоязычные дети должны исчезнуть как вид — украинский телеведущий