Москва, 30 июня, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Следственный комитет планирует создать совместную группу, специализирующуся на расследовании преступлений, совершенных врачами, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на совещании по вопросам развития Криминалистического центра СК России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из х/ф «Собачье сердце». Реж. Альберто Латтуада. 1976. Италия Врач-изверг

Отмечается, что отделам судмедэкспертизы поставлена задача организовать своими силами проведение экспертиз, в том числе и по медицинским документам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня под следствием оказался глава бюро судэмедэкспертизы Дагестана, его подозревают в создании преступной группы, зарабатывавшей на установлении инвалидности здоровым гражданам за взятки.