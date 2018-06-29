Вашингтон, 30 июня, 2018, 01:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не исключил признания Вашингтоном воссоединения Крыма с Россией. Соответствующее заявление он сделал 29 июня во время общения с журналистами на борту самолёта по пути в Нью-Джерси.

ArtistIvanChew Неопределённость

«Увидим», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос о том, признают ли США Крым российским регионом.

Аналогичный ответ Дональд Трамп дал, когда у него поинтересовались отменит ли Вашингтон санкции против Москвы. «Мы посмотрим на действия России», — сказал президент США.

Ранее в июне СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп в ходе саммита G7 в канадском Ла-Мальбе заявил лидерам стран «семёрки», что Крым является российским регионом, поскольку его жители говорят на русском языке. В Белом доме позднее не подтвердили и не опровергли данные сообщения.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки должна состояться встреча президентов России и США.