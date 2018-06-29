Вашингтон, 30 июня, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Происшествие со стрельбой в редакции издания Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мериленд, США) шокировало нацию, заявил президент США Дональд Трамп на выступлении, приуроченном к 6 месяцам с начала налоговой реформы, сообщает пресс-служба Белого дома США.

WClarke «Остановите насилие!»

«Журналисты, как и все американцы, не должны выполнять свою работу в страхе быть атакованными», — заявил он.

Также президент США выразил соболезнования семьям погибших.

«Мое правительство не успокоится, пока мы не сделаем все возможное, чтобы снизить количество преступлений и защитить невинных людей», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в редакции Capital Gazette произошла стрельба, в результате которой погибло пять сотрудников издания. Нападение совершил житель Мэриленда Джеррод Уоррен Рамос, ранее часто критиковавший издание в соцсетях.