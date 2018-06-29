Москва, 30 июня, 2018, 01:20 — ИА Регнум. Французскому телеканалу France 24 могут грозить последствия за неисполнение требований Роскомнадзора вплоть до приостановки его вещания на территории России. Об этом надзорное ведомство проинформировало руководство телеканала в письме, направленном 29 июня.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Прерванный эфир

Ранее, напомним, в Роскомнадзоре сообщили о нарушениях, выявленных в ходе проверки телеканала. В частности, было указано, что редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что является нарушением положений российского закона «О средствах массовой информации».

Роскомнадзор направил письмо компании — учредителю телеканала ООО «Медиа Коммуникейшнс», в котором призвал в кратчайшие сроки уведомить ведомство о мерах по устранению нарушений.