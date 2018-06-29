Вашингтон, 30 июня, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Министерство обороны США серьёзно обеспокоено перспективой появления российского и китайского оружия в космосе уже в ближайшей перспективе. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на главу разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Роберта Эшли.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США, Великобритания Совещание в Пентагоне

По его словам, Москва и Пекин работают над тем, чтобы иметь возможности для уничтожения космических спутников как с земли, так и из космоса.

«Эти технологии создаются прямо сейчас», — заявил Эшли, подчеркнув, что в перспективе соперничество в данной сфере будет только усиливаться.

Напомним, в середине июня президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны приступить к процессу формирования космических войск как шестой ветви вооружённых сил США.

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