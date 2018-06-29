Вашингтон, 30 июня, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Слухи о том, что президент США Дональд Трамп планирует выход США из Всемирной торговой организации (ВТО), сильно преувеличены, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

«Нет никакой сенсации. Все, кто тиражирует историю от Axios в качестве сенсации — не правы. Я не хочу использовать наше любимое выражение «фейк-ньюс», но вся эта история — сильно преувеличена», — заявил Мнучин.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов заявил, что выход США и ВТО теоретически возможен, однако вряд ли это приведет к краху мировой торговли.