Лондон, 30 июня, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Россия никогда не обсуждала вопрос выдачи экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена с администрацией призидента США Дональда Трампа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Channel4.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«Президент России Владимир Путин затрагивал этот вопрос несколько лет назад, когда у него спросили о выдаче Сноудена. Он ответил, что решение должен принимать сам Сноуден, мы уважаем его права как личности, и поэтому мы не вправе выдавать Сноудена вопреки его желанию», — заявил Лавров.

Лавров также отметил, что Эдвард Сноуден является «хозяином своей судьбы»

Как сообщало ИА REGNUM, экс-агент АНБ, скрывающийся в России, Эдвард Сноуден заявил, что никто так не любит российского президента Владимира Путина как президент США Дональд Трамп.