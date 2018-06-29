Владикавказ, 30 июня, 2018, 00:26 — ИА Регнум. На Транскавказской автомагистрали временно запрещено движение для всех видов автотранспортных средств. Об этом вечером 29 июня сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Как уточняется, движение перекрыто на участке между населённым пунктом Бурон и Северным порталом Рокского тоннеля в обоих направлениях «в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств».

По информации ТАСС, автотрасса закрыта по причине схода селя на указанном участке.

В МЧС сообщают, что ограничение будет действовать «до особого распоряжения». Возможные сроки восстановления движения не называются.