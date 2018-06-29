Мессина, Италия, 30 июня, 2018, 00:19 — ИА Регнум. Представительство Луганской Народной Республики открылось 29 июня в итальянском городе Мессина в Сицилии, передаёт «Луганскинформцентр».

Флаг Луганской Народной Республики

Как сообщается, представительство возглавил президент общественной организации «Комитет Мессина для Донбасса», профессор Мессинского университета Даниэль Макрис.

И.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего назвал открытие представительства шагом к признанию республики на международной арене. Он также обратил внимание, что представительство ЛНР в Мессине стало первым на территории Европейского союза.

Дейнего сообщил, что власти ЛНР также передали в открывшееся представительство материалы о войне в Донбассе за период с 2014 по 2015 год с тем, чтобы его сотрудники «могли донести ситуацию до тех, кто готов услышать».