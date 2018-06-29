Первое представительство ЛНР открылось в Европейском союзе
Мессина, Италия, 30 июня, 2018, 00:19 — ИА Регнум. Представительство Луганской Народной Республики открылось 29 июня в итальянском городе Мессина в Сицилии, передаёт «Луганскинформцентр».
Как сообщается, представительство возглавил президент общественной организации «Комитет Мессина для Донбасса», профессор Мессинского университета Даниэль Макрис.
И.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего назвал открытие представительства шагом к признанию республики на международной арене. Он также обратил внимание, что представительство ЛНР в Мессине стало первым на территории Европейского союза.
Дейнего сообщил, что власти ЛНР также передали в открывшееся представительство материалы о войне в Донбассе за период с 2014 по 2015 год с тем, чтобы его сотрудники «могли донести ситуацию до тех, кто готов услышать».