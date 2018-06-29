Зальцбург, Австрия, 30 июня, 2018, 00:30 — ИА Регнум. Как сообщает австрийская газета «Kronen Zeitung», поздним вечером, 29 июня, на пограничном пункте Шварцбах (Schwarzbach), в районе Вальзерберга (Walserberg), полицейские досматривали легковую машину с люксембургскими номерами.

Victor9876 Арсенал оружия

За рулем сидел 23-летний серб, а рядом его 28-летний брат, сменявшей его на водительском месте. Бумаги на въезд у обоих были в порядке, однако машина не была оформлена ни на одного из них. Сотрудники пограничной службы решили тщательнее осмотреть машину.

В «бардачке» они нашли запрещенный в Германии кастет, а под сиденьем старшего брата — сумку с 15 патронами. За этим последовал личный досмотр обоих. У 23-летнего водителя за поясом был найден пистолет с полной обоймой.

В результате последовавшего допроса выяснилось, что и оружие и патроны принадлежат младшему брату. Он был арестован. По его собственным словам, задержанный хотел продать огнестрельное оружие в Германии. Кастет же он забыл выложить из машины.

Проживающий в Германии серб сможет продолжить свое путешествие лишь по окончании следствия. Как выяснила полиция, ранее он не раз нарушал закон об обороте огнестрельного оружия.