Донецк, 30 июня, 2018, 00:09 — ИА Регнум. В ходе украинских обстрелов поселка Зайцево сгорел дом, в котором жил фронтовик, сообщили 29 июня в пресс-службе Вооруженных сил ДНР.

Результаты обстрела ВСУ

По словам представителя ДНР, пожар начался из-за попадания трассирующей или зажигательной пули в одну из пристроек дома.

Напомним, 28 июня, в течение суток, ВСУ десять раз обстреливали территорию ДНР, применяя артиллерию, танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

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