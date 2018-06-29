Сеул, 29 июня, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Штаб объединенного командования войск США и Южной Кореи перебазирован из Сеула в окрестности города Пхентхэк, и его новый адрес на несколько десятков километров отдалился от границы с КНДР, сообщает 29 июня аккаунт вооруженных сил США в Южной Корее в Facebook.

John Pavelka Граница. Вид на Южную Корею из Северной

«Это символизирует начало новой эры и новых отношений», — заявил командующий объединенными войсками США и Южной Кореи генерал Винсент Брукс, хотя строительство нового комплекса началось еще 10 лет назад.

На это строительство было потрачено почти 11 млрд долларов, 90% из которых легли на плечи южнокорейского бюджета. При этом генерал Брукс подчеркнул, что это «инвестиция в длительное пребывание войск США в Южной Корее».

На церемонии открытия нового штаба президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что новый штаб поможет обеспечить «стабильное пребывание американских войск в Корее» и что это станет «великим союзом» США и Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, присутствие американских войск в Южной Корее стало одной из главных причин выхода КНДР из режима нераспространения ядерного оружия и создания собственных ракетно-ядерных сил.