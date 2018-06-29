Киев, 29 июня, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Власть на Украине была захвачена путем вооруженного переворота, поэтому всё, что делает киевский режим, нарушает конституцию, заявил политолог Евгений Филиндаш 28 июня в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Практически любая реформа нарушает конституцию. А почему так происходит? Кто проводит эти реформы? Проводит власть, которая каким образом стала властью? Путём грубого нарушения конституции, путём, по сути, силового захвата власти, потому что то, что произошло в феврале 2014 года, никакой конституцией не предусмотрено», — считает политолог.

Филиндаш отметил, что политики, пришедшие к власти вопреки законам, и в дальнейшем не будут соблюдать закон.

«Если подходить с чисто юридической точки зрения, то, что произошло в феврале 2014 года, — это государственный переворот. Власть была захвачена неконституционным путём», — подытожил Филиндаш.

Напомним, во время вооруженного переворота 2014 года, узурпировавший власть спикер Верховной рады Александр Турчинов устроил настоящую охоту на законно избранного президента Украины Виктора Януковича. Дело в том, что в конституции страны президент может сложить полномочия добровольно, по состоянию здоровья, после импичмента или по причине смерти. Путчисты сделали ставку именно на последний вариант.

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