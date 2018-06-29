Оттава, 29 июня, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Министерство финансов Канады опубликовало 29 июня перечень товаров из США, которые с 1 июля будут затронуты заградительными ввозными пошлинами.

The White House Сделано в США

Общий объем канадских ограничений затронет импорт товаров из США на сумму 12,6 млрд долларов.

Эти меры — ответ Оттавы на экономические решения президента Дональда Трампа, начавшего настоящую торговую войну введением повышенных пошлин на импортную сталь и алюминий.

В опубликованный Канадой перечень американских товаров, пошлина на которые составит 25%, вошли 44 наименования, а еще 84 попадут под действие пошли в размере 10%. Это многочисленные продукты питания, основная часть которых производится в штатах, проголосовавших на президентских выборах за Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Трамп инициировал начало торговых войн, провозгласив желание возродить промышленное производство на территории США.