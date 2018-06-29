Москва, 29 июня, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Туристический оператор «Панорама Тур» (юридическое лицо «Натали-Турс») с 30 июня начнёт отмену чартерных рейсов в Ираклион, Анталью, Неаполь, Катанию, Римини и Барселону в связи с крайне низким финансовым показателем программ. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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«Туроператор «Панорама Тур» (юридическое лицо «Натали-Турс») сообщил о корректировке чартерной программы. С 30 июня отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион», — сказано в сообщении.

По всем отмененным турам туристам, уже приобретшим путевки, будут компенсированы средства.