В России — восемнадцатый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 1 июля, матчи мундиаля (плей-офф, 1/8 финала) пройдут в Москве и Нижнем Новгороде. Испания — Россия (Москва, стадион «Лужники», 17:00) Хорватия — Дания (Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород», 21:00)

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:03 01.07.2018 Результаты матчей за 30 июня: Франция — Аргентина 4:3. Уругвай — Португалия 2:1.

08:39 01.07.2018 Футбольный болельщик научил своего кота кричать «гол!» Подробности в материале: В сети интернет набирает популярность видеоролик с котом, кричащим «гол!»

09:11 01.07.2018 В Сочи дельфин-предсказательница Ванда предрекает, что сборная России выиграет матч 1/8 финала против сборной Испании в рамках чемпионата мира по футболу. Читайте подробнее: В Сочи дельфин-оракул Ванда предрекает сборной России победу над Испанией

11:04 01.07.2018 Защитник испанской национальной сборной по футболу Жерар Пике может не выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мир по футболу против сборной России. Пике получил травму во время тренировки испанской сборной в «Лужниках» Читайте также: Испанский защитник Жерар Пике может пропустить матч против сборной России

12:33 01.07.2018 Сегодня в московских «Лужниках» в 17:00 мск состоится первый для сборной России матч плей-офф в рамках ЧМ-2018 по футболу с традиционно сильной сборной Испании. Тем не менее многие простые уральские болельщики сохраняют оптимизм перед предстоящим матчем и надеются на благоприятный исход. Читайте подробнее: «Оптимизм и невозможное»: чья возьмёт в матче «Россия — Испания»?

12:45 01.07.2018 Нападающий национальной сборной России по футболу Артём Дзюба заявил, что у его команды есть шанс победить в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Испании, но для этого российские футболисты должны «вывернуть себя наизнанку». Об этом: Дзюба: Для победы над Испанией сборная России должна «умереть» на поле

15:32 01.07.2018 Режим работы станций метро и МЦК вблизи стадиона «Лужники» изменится в день проведения матча 1 июля между командами России и Испании. Читайте подробнее: Болельщиков Москвы предупредили об изменении работы транспорта 1 июля

16:57 01.07.2018 В фан-зоне Екатеринбурга собрались уже тысячи болельщиков. Они будут наблюдать за матчем Россия — Испания, который начинается на стадионе «Лужники». Об этом: Тысячи болельщиков собрались в фан-зоне Екатеринбурга

17:02 01.07.2018 Матч Испания — Россия начался.

17:10 01.07.2018 Как России обыграть Испанию? Матч года в «Лужниках» не надо играть красиво, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Как России обыграть Испанию

17:12 01.07.2018 Испания — Россия. Счёт открыт — 1:0.

17:20 01.07.2018 Сборная России уже проигрывает сборной Испании. Первый гол в матче. Читайте подробнее: Россия уже проигрывает Испании

17:23 01.07.2018 В фан-зону Екатеринбурга ограничили вход: наплыв болельщиков. Читайте подробнее: В фан-зону Екатеринбурга ограничили вход: наплыв болельщиков

17:36 01.07.2018 Испанцы завладели мячом.

17:37 01.07.2018 Сборная России провела хорошую атаку на ворота испанцев. Но… гола не было…

17:41 01.07.2018 Судья назначил пенальти.

17:42 01.07.2018 Артём Дзюба забил испанцам гол с пенальти. Счёт 1:1.

17:45 01.07.2018 Оцените, раскатайте на языке: сборная Россия играет вничью со сборной Испании. В футбол. Вничью. Браво, сборная Россия! — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Россия сравнивает счёт в матче с Испанией

17:46 01.07.2018 К первому тайму добавлено две минуты.

17:47 01.07.2018 Испанцы атакуют.

17:47 01.07.2018 Футболисты сборной России провели хорошую атаку на испанцев. Но… снова без гола.

17:48 01.07.2018 Первый тайм окончен. Пока 1:1 — ничья.

17:57 01.07.2018 Странно, крайне странно, что тренер нашей сборной Станислав Черчесов не поставил Дениса Черышева в основной состав с первых минут. Однако пока наша сборная не уступает. Так, может, Черышев во втором тайме принесёт нам победу? — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Матч Испания — Россия: где Денис Черышев, Станислав Саламович?

17:58 01.07.2018 За матчем Испания — Россия следит вся страна. И желает сборной России победы.

18:04 01.07.2018 Начался второй тайм.

18:10 01.07.2018 В Екатеринбурге во время матча фан-зона — весь город. Болельщики следят за игрой прямо на улицах и в парках со своих мобильных устройств. Об этом: В Екатеринбурге во время матча фан-зона — весь город

18:19 01.07.2018 В Екатеринбурге фан-зона ЧМ-2018 снова принимает болельщиков. Ворота открылись после того, как с середины первого тайма люди начали покидать площадку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы. Подробности в материале: В фан-зону Екатеринбурга снова пускают болельщиков

18:20 01.07.2018 Замена! На поле вышел Денис Черышев.

18:22 01.07.2018 У сборной России уже три замены.

18:49 01.07.2018 Ко второму тайму добавлено четыре минуты. Пока счёт 1:1.

18:52 01.07.2018 Возле ворот испанцев мяч вылетел за пределы поля. Мимо ворот. Утраченный шанс…

18:53 01.07.2018 Атака испанцев тоже не принесла результата. Игра окончена. Ничья. Впереди овертайм.

19:00 01.07.2018 Россия не сказать, что блестяще, но, определённо, качественно провела основное время в матче с Испанией, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Подробности в материале: Россия выстояла в матче с Испанией в основное время

19:15 01.07.2018 По итогам дополнительного тайма сохраняется ничья.

19:17 01.07.2018 Начался ещё один 15-минутный дополнительный тайм.

19:17 01.07.2018 Если по его итогам сохранится ничья, то победителя будут определять с помощью послематчевых пенальти.

19:26 01.07.2018 Пошел ливень. Матч, проходящий на стадионе «Лужники», собрал на трибунах аншлаг. На арене присутствуют 78 011 болельщиков, сообщает пресс-служба ФИФА.

19:32 01.07.2018 Ко второму дополнительному тайму добавили минуту.

19:33 01.07.2018 Все таймы завершены. Теперь впереди послематчевые пенальти.

19:37 01.07.2018 Испания и Россия решат исход матча в серии пенальти. Ад пройден. Впереди новый ад. «Сборная России оправдалась за всё. Почти за всё. На наших футболистов смотреть не только не стыдно, но и местами приятно. Максимальная отдача!», — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Испания и Россия решат исход матча в серии пенальти

19:39 01.07.2018 Первым пенальти забил Андрес Иньеста. Успешно.

19:42 01.07.2018 Сборная России выходит в четвертьфинал чемпионата мира!

19:42 01.07.2018 Александр Головин сделал счёт 3:2 в пользу сборной России.

19:43 01.07.2018 Денис Черышев сделал счёт 4:3.

19:44 01.07.2018 7 июля в Сочи сборная России сыграет либо с командой Дании, либо с командой Хорватии.

19:47 01.07.2018 В Госдуме радуются победе российский сборной в игре с Испанией. «Этот день войдет в историю: сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018! Ведь мало кто верил, правда? Мало кто ждал такой напряженной борьбы, но наши ребята сделали это! От всей души поздравляю подопечных Станислава Черчесова и каждого, кто болел за нашу сборную!» — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

20:06 01.07.2018 В петербургской фан-зоне чемпионата мира по футболу тысячи болельщиков поддерживали сборную России в матче с Испанией. Непрерывно раздавались скандирования и речевки. После победы российской команды на Конюшенной площади начались танцы. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

20:25 01.07.2018 Фан-зона Екатеринбурга буквально «взорвалась» от восторга болельщиков после победы сборной России над сборной Испании.

20:40 01.07.2018 Международная федерация футбола (ФИФА) признала вратаря сборной России Игоря Акинфеева лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) против команды Испании. Читайте также: ЧМ-2018: Акинфеев признан лучшим игроком матча Россия — Испания

20:40 01.07.2018 У нас появилась классная футбольная сборная, и она вышла в четвертьфинал. Точно в русской сказке, мы увидели чудесное преображение нашей сборной: лягушка стала царевной, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Из лягушки в царевну: Россия одержала историческую победу в 1/8 ЧМ-2018

21:02 01.07.2018 На Урале болельщики бурно встретили победу сборной России над испанцами и выход страны в четвертьфинал ЧМ-2018. Фан-зона в Екатеринбурге, в ЦПКиО им. В. В. Маяковского буквально взорвалась от восторженного рёва тысяч людей. Подробности в материале: Взрывной восторг: уральцы отмечают выход России в четвертьфинал

21:17 01.07.2018 Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев прокомментировал победу национальной команды над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ). Об этом: Акинфеев об игре против Испании на ЧМ-2018: «Нам повезло»

21:45 01.07.2018 Президент России Владимир Путин поздравил тренера и футболистов сборной РФ по футболу с победой в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) над командой Испании. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом: ЧМ-2018: Путин поздравил сборную России с победой над Испанией

22:15 01.07.2018 Футбольный день продолжается! Идёт отличный матч в Нижнем Новгороде: играют хорваты и датчане. Уже на второй минуте датчане по-волейбольному удачно вбросили аут. Томас Делейни зацепился за мяч, а Матиас Йоргенсен резким ударом пробил Даниэля Субашича. Но радость датчан была недолгой: уже в следующей атаке Марио Манджукич добил мяч в ворота датчан после рикошета. Далее команды подуспокоились и предпочли играть в куда более осторожный футбол. «У кого больше шансов победить во втором тайме и в целом в игре?» — вопрошает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Лихо начали: хорваты и датчане обменялись быстрыми голами в первом тайме

22:17 01.07.2018 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал комментарий после победы национальной команды в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании. Об этом: Черчесов об игре Россия — Испания на ЧМ-2018: «Дело сделано»

22:26 01.07.2018 Россия одержала историческую победу в 1/8 ЧМ-2018: Фоторепортаж Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:40 01.07.2018 Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с королем Испании Филиппом VI отметил удачную тактику подопечных Станислава Черчесова. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читайте подробнее: ЧМ-2018: Путин позвонил Филиппу VI после матча Россия — Испания

23:00 01.07.2018 Сборные Хорватии и Дании проводят матч 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) на стадионе в Нижнем Новгороде. После первых двух таймов счет равный — 1:1. Об этом сообщает корреспондент Платон Беседин. Читайте подробнее: Не без опаски: хорваты и датчане выяснят победителя в добавленное время

23:03 01.07.2018 Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес прокомментировал победу национальной команды над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ). Подробности в материале: Фернандес об игре России против Испании на ЧМ-2018: «Как тренер просил»

23:39 01.07.2018 Сборные Хорватии и Дании не определили победителя в основное время матча 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: День пенальти: хорваты и датчане переходят на одиннадцатиметровые

00:39 Сборная Хорватии по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира (ЧМ) в России, переиграв команду Дании. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Лучше Шекспира: определился соперник сборной России в ¼ финала

01:03 Музыкант Юрий Лоза раскритиковал игру российской сборной, победившей Испанию в 1/8 финала мундиаля. Матч, по его мнению, получился затянутым и утомительным. «Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол», — сказал Лоза. Читайте также: «Показывать в аду»: Юрий Лоза недоволен победой России над Испанией на ЧМ

01:19 Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил российскую сборную с победой над испанцами, зайдя после игры в раздевалку в «Лужниках». Глава правительства признался футболистам, что он и другие зрители «за сердце держались». «Это уже чудо, правда. Точнее, это мастерство уже», — отметил Медведев. Об этом: «Это чудо»: Медведев поздравил сборную РФ в раздевалке

01:46 Российские космонавты Игорь Артемьев и Сергей Прокопьев болели за национальную сборную на борту международной космической станции. Ролик, записанный на МКС, опубликован Артемьевым в Twitter. «Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!» — говорится в сообщении Артемьева. Подробности в материале: За матчем Россия — Испания следили из космоса

02:05 Главу Хорватии Колинду Грабар-Китарович впечатлил высокий уровень проведения в России мирового первенства по футболу. Политик отметила, что рада оказаться в Нижнем Новгороде, где она чувствует себя «как дома». Читайте подробнее: Президент Хорватии впечатлена проведением ЧМ в России

02:19 Дорожное движение в Москве, сильно осложнившееся после матча Россия — Испания из-за скопления людей на центральных улицах, пришло в норму. «Движение в Москве практически нормализовалось, проблем нет», — говорится в сообщении ЦОДД. Читайте также: Движение в Москве после матча Россия — Испания пришло в норму

02:55 Правило выхода в плей-офф на чемпионате мира по критерию fair play — «честной игры» — стоит пересмотреть, говорится в письме, направленном в адрес FIFA футбольной федерацией Сенегала (FSF). Представители FSF предлагают наказывать команды за игру без инициативы. Читайте подробнее: Сенегал призвал FIFA пересмотреть правило fair play

03:18 Футболистам сборной Хорватии по футболу предстоит сложный матч в ¼ финала против сборной России, которая является «великим соперником», заявил журналистам тренер сборной Хорватии Златко Далич. Далич добавил, что его команде следует хорошо отдохнуть и к игре против российской сборной не растерять осторожность. Читайте также: Тренер хорватской сборной назвал Россию «великим соперником»

03:35 Судья матча сборных Хорватии и Дании по футболу «невзлюбил» сборную Дании, заявил голкипер датской сборной Каспер Шмейхель. Он пояснил, что очень доволен игрой своей сборной, хоть и испытывает разочарование. Также вратарь отметил высокий уровень организации ЧМ-2018 и пожалел, что приходится уезжать из России. Подробности в материале: Вратарь сборной Дании: Арбитр нас невзлюбил

04:18 ФИФА признала моментом дня сейв вратаря российской сборной Игоря Акинфеева в серии пенальти в матче 1/8 финала турнира против Испании. На счету голкипера — два сейва в серии одиннадцатиметровых ударов Об этом: Сейв Акинфеева в матче с Испанией назван моментом дня на ЧМ

04:38 Рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah, сделал татуировку на лице после победы российской сборной в 1/8 финала мундиаля. «Если в воскресенье наши обыграют испанцев, то набью татуху на лице — Россия!» — ранее написал в соцсети T-killah. Об этом: Рэпер T-killah нанёс татуировку на лицо после матча Россия — Испания

06:25 Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста объявил, что завершает выступления за национальную команду после поражения в матче с Россией. Читайте также: Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры в сборной Испании

06:28 Победа сборной России над командой Испании и выход российской сборной в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — 2018 воодушевили сибирских губернаторов. Они оставляют эмоциональные посты в соцсетях. Читайте также: «Невероятная игра»: сибирские губернаторы радуются победе сборной России

06:41 Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал о том, что чувствовал, когда бил пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией. «Мне несколько человек сказали: бей. Я посмотрел по сторонам, думаю: «Почему бы и нет?». Страшно было, если честно», — сказал Дзюба. Читайте также: Дзюба — о пенальти в матче с Испанией: «Было страшно»

06:48 Болельщики Якутии эмоционально, дружно и массово отмечают выход российской сборной по футболу в ¼ финала чемпионата мира, который стал возможным после победы в матче с командой Испании. По улицам Якутска всю ночь ходили толпы людей, которые радостно скандировали «Россия — чемпион!», запускали в небо салюты, обнимались друг с другом и просто радовались. Читайте также: Якутяне празднуют футбольную победу в 1/8 финала: «Акинфеев спасёт Россию!»

07:01 Российский хоккеист Евгений Малкин бурно отпраздновал победу сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира. Читайте также: Хоккеист Малкин бурно отпраздновал победу сборной России над Испанией

07:17 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что доволен вылетом «больших команд» с чемпионата мира по футболу. «То, что большие команды проигрывают и едут домой, — это прекрасно. Это показывает, что футбол — командная игра. Сборные не должны зависеть от больших звёзд», — сказал Моуринью. Подробности в материале: Моуринью доволен вылетом «больших команд» с ЧМ-2018