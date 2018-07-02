Чемпионат мира по футболу в России, 1 июля: трансляция REGNUM
В России — восемнадцатый день чемпионата мира по футболу. Сегодня, 1 июля, матчи мундиаля (плей-офф, 1/8 финала) пройдут в Москве и Нижнем Новгороде.
Испания — Россия (Москва, стадион «Лужники», 17:00)
Хорватия — Дания (Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород», 21:00)
Результаты матчей за 30 июня:
Франция — Аргентина 4:3.
Уругвай — Португалия 2:1.
Футбольный болельщик научил своего кота кричать «гол!»
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В Сочи дельфин-предсказательница Ванда предрекает, что сборная России выиграет матч 1/8 финала против сборной Испании в рамках чемпионата мира по футболу.
Читайте подробнее: В Сочи дельфин-оракул Ванда предрекает сборной России победу над Испанией
Защитник испанской национальной сборной по футболу Жерар Пике может не выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мир по футболу против сборной России.
Пике получил травму во время тренировки испанской сборной в «Лужниках»
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Сегодня в московских «Лужниках» в 17:00 мск состоится первый для сборной России матч плей-офф в рамках ЧМ-2018 по футболу с традиционно сильной сборной Испании. Тем не менее многие простые уральские болельщики сохраняют оптимизм перед предстоящим матчем и надеются на благоприятный исход.
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Нападающий национальной сборной России по футболу Артём Дзюба заявил, что у его команды есть шанс победить в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Испании, но для этого российские футболисты должны «вывернуть себя наизнанку».
Об этом: Дзюба: Для победы над Испанией сборная России должна «умереть» на поле
Режим работы станций метро и МЦК вблизи стадиона «Лужники» изменится в день проведения матча 1 июля между командами России и Испании.
Читайте подробнее: Болельщиков Москвы предупредили об изменении работы транспорта 1 июля
В фан-зоне Екатеринбурга собрались уже тысячи болельщиков. Они будут наблюдать за матчем Россия — Испания, который начинается на стадионе «Лужники».
Об этом: Тысячи болельщиков собрались в фан-зоне Екатеринбурга
Матч Испания — Россия начался.
Как России обыграть Испанию? Матч года в «Лужниках» не надо играть красиво, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
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Испания — Россия. Счёт открыт — 1:0.
Сборная России уже проигрывает сборной Испании. Первый гол в матче.
Читайте подробнее: Россия уже проигрывает Испании
В фан-зону Екатеринбурга ограничили вход: наплыв болельщиков.
Читайте подробнее: В фан-зону Екатеринбурга ограничили вход: наплыв болельщиков
Испанцы завладели мячом.
Сборная России провела хорошую атаку на ворота испанцев. Но… гола не было…
Судья назначил пенальти.
Артём Дзюба забил испанцам гол с пенальти. Счёт 1:1.
Оцените, раскатайте на языке: сборная Россия играет вничью со сборной Испании. В футбол. Вничью. Браво, сборная Россия! — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.
К первому тайму добавлено две минуты.
Испанцы атакуют.
Футболисты сборной России провели хорошую атаку на испанцев. Но… снова без гола.
Первый тайм окончен. Пока 1:1 — ничья.
Странно, крайне странно, что тренер нашей сборной Станислав Черчесов не поставил Дениса Черышева в основной состав с первых минут. Однако пока наша сборная не уступает. Так, может, Черышев во втором тайме принесёт нам победу? — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Подробности в материале: Матч Испания — Россия: где Денис Черышев, Станислав Саламович?
За матчем Испания — Россия следит вся страна. И желает сборной России победы.
Начался второй тайм.
В Екатеринбурге во время матча фан-зона — весь город. Болельщики следят за игрой прямо на улицах и в парках со своих мобильных устройств.
Об этом: В Екатеринбурге во время матча фан-зона — весь город
В Екатеринбурге фан-зона ЧМ-2018 снова принимает болельщиков. Ворота открылись после того, как с середины первого тайма люди начали покидать площадку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.
Подробности в материале: В фан-зону Екатеринбурга снова пускают болельщиков
Замена! На поле вышел Денис Черышев.
У сборной России уже три замены.
Ко второму тайму добавлено четыре минуты. Пока счёт 1:1.
Возле ворот испанцев мяч вылетел за пределы поля. Мимо ворот. Утраченный шанс…
Атака испанцев тоже не принесла результата. Игра окончена. Ничья. Впереди овертайм.
Россия не сказать, что блестяще, но, определённо, качественно провела основное время в матче с Испанией, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Подробности в материале: Россия выстояла в матче с Испанией в основное время
По итогам дополнительного тайма сохраняется ничья.
Начался ещё один 15-минутный дополнительный тайм.
Если по его итогам сохранится ничья, то победителя будут определять с помощью послематчевых пенальти.
Пошел ливень. Матч, проходящий на стадионе «Лужники», собрал на трибунах аншлаг. На арене присутствуют 78 011 болельщиков, сообщает пресс-служба ФИФА.
Ко второму дополнительному тайму добавили минуту.
Все таймы завершены. Теперь впереди послематчевые пенальти.
Испания и Россия решат исход матча в серии пенальти. Ад пройден. Впереди новый ад.
«Сборная России оправдалась за всё. Почти за всё. На наших футболистов смотреть не только не стыдно, но и местами приятно. Максимальная отдача!», — пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Читайте подробнее: Испания и Россия решат исход матча в серии пенальти
Первым пенальти забил Андрес Иньеста. Успешно.
Сборная России выходит в четвертьфинал чемпионата мира!
Александр Головин сделал счёт 3:2 в пользу сборной России.
Денис Черышев сделал счёт 4:3.
7 июля в Сочи сборная России сыграет либо с командой Дании, либо с командой Хорватии.
В Госдуме радуются победе российский сборной в игре с Испанией.
«Этот день войдет в историю: сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018! Ведь мало кто верил, правда? Мало кто ждал такой напряженной борьбы, но наши ребята сделали это! От всей души поздравляю подопечных Станислава Черчесова и каждого, кто болел за нашу сборную!» — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
В петербургской фан-зоне чемпионата мира по футболу тысячи болельщиков поддерживали сборную России в матче с Испанией. Непрерывно раздавались скандирования и речевки. После победы российской команды на Конюшенной площади начались танцы.
Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM
Фан-зона Екатеринбурга буквально «взорвалась» от восторга болельщиков после победы сборной России над сборной Испании.
Международная федерация футбола (ФИФА) признала вратаря сборной России Игоря Акинфеева лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) против команды Испании.
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У нас появилась классная футбольная сборная, и она вышла в четвертьфинал. Точно в русской сказке, мы увидели чудесное преображение нашей сборной: лягушка стала царевной, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Об этом: Из лягушки в царевну: Россия одержала историческую победу в 1/8 ЧМ-2018
На Урале болельщики бурно встретили победу сборной России над испанцами и выход страны в четвертьфинал ЧМ-2018. Фан-зона в Екатеринбурге, в ЦПКиО им. В. В. Маяковского буквально взорвалась от восторженного рёва тысяч людей.
Подробности в материале: Взрывной восторг: уральцы отмечают выход России в четвертьфинал
Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев прокомментировал победу национальной команды над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ).
Об этом: Акинфеев об игре против Испании на ЧМ-2018: «Нам повезло»
Президент России Владимир Путин поздравил тренера и футболистов сборной РФ по футболу с победой в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) над командой Испании. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Об этом: ЧМ-2018: Путин поздравил сборную России с победой над Испанией
Футбольный день продолжается! Идёт отличный матч в Нижнем Новгороде: играют хорваты и датчане. Уже на второй минуте датчане по-волейбольному удачно вбросили аут. Томас Делейни зацепился за мяч, а Матиас Йоргенсен резким ударом пробил Даниэля Субашича. Но радость датчан была недолгой: уже в следующей атаке Марио Манджукич добил мяч в ворота датчан после рикошета. Далее команды подуспокоились и предпочли играть в куда более осторожный футбол.
«У кого больше шансов победить во втором тайме и в целом в игре?» — вопрошает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Об этом: Лихо начали: хорваты и датчане обменялись быстрыми голами в первом тайме
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов дал комментарий после победы национальной команды в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.
Об этом: Черчесов об игре Россия — Испания на ЧМ-2018: «Дело сделано»
Россия одержала историческую победу в 1/8 ЧМ-2018: Фоторепортаж
Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с королем Испании Филиппом VI отметил удачную тактику подопечных Станислава Черчесова. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: ЧМ-2018: Путин позвонил Филиппу VI после матча Россия — Испания
Сборные Хорватии и Дании проводят матч 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) на стадионе в Нижнем Новгороде. После первых двух таймов счет равный — 1:1. Об этом сообщает корреспондент Платон Беседин.
Читайте подробнее: Не без опаски: хорваты и датчане выяснят победителя в добавленное время
Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес прокомментировал победу национальной команды над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ).
Подробности в материале: Фернандес об игре России против Испании на ЧМ-2018: «Как тренер просил»
Сборные Хорватии и Дании не определили победителя в основное время матча 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин.
Читайте подробнее: День пенальти: хорваты и датчане переходят на одиннадцатиметровые
Сборная Хорватии по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира (ЧМ) в России, переиграв команду Дании. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM Платон Беседин.
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Музыкант Юрий Лоза раскритиковал игру российской сборной, победившей Испанию в 1/8 финала мундиаля. Матч, по его мнению, получился затянутым и утомительным.
«Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол», — сказал Лоза.
Читайте также: «Показывать в аду»: Юрий Лоза недоволен победой России над Испанией на ЧМ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил российскую сборную с победой над испанцами, зайдя после игры в раздевалку в «Лужниках». Глава правительства признался футболистам, что он и другие зрители «за сердце держались».
«Это уже чудо, правда. Точнее, это мастерство уже», — отметил Медведев.
Об этом: «Это чудо»: Медведев поздравил сборную РФ в раздевалке
Российские космонавты Игорь Артемьев и Сергей Прокопьев болели за национальную сборную на борту международной космической станции. Ролик, записанный на МКС, опубликован Артемьевым в Twitter.
«Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!» — говорится в сообщении Артемьева.
Подробности в материале: За матчем Россия — Испания следили из космоса
Главу Хорватии Колинду Грабар-Китарович впечатлил высокий уровень проведения в России мирового первенства по футболу. Политик отметила, что рада оказаться в Нижнем Новгороде, где она чувствует себя «как дома».
Читайте подробнее: Президент Хорватии впечатлена проведением ЧМ в России
Дорожное движение в Москве, сильно осложнившееся после матча Россия — Испания из-за скопления людей на центральных улицах, пришло в норму.
«Движение в Москве практически нормализовалось, проблем нет», — говорится в сообщении ЦОДД.
Читайте также: Движение в Москве после матча Россия — Испания пришло в норму
Правило выхода в плей-офф на чемпионате мира по критерию fair play — «честной игры» — стоит пересмотреть, говорится в письме, направленном в адрес FIFA футбольной федерацией Сенегала (FSF). Представители FSF предлагают наказывать команды за игру без инициативы.
Читайте подробнее: Сенегал призвал FIFA пересмотреть правило fair play
Футболистам сборной Хорватии по футболу предстоит сложный матч в ¼ финала против сборной России, которая является «великим соперником», заявил журналистам тренер сборной Хорватии Златко Далич.
Далич добавил, что его команде следует хорошо отдохнуть и к игре против российской сборной не растерять осторожность.
Читайте также: Тренер хорватской сборной назвал Россию «великим соперником»
Судья матча сборных Хорватии и Дании по футболу «невзлюбил» сборную Дании, заявил голкипер датской сборной Каспер Шмейхель.
Он пояснил, что очень доволен игрой своей сборной, хоть и испытывает разочарование. Также вратарь отметил высокий уровень организации ЧМ-2018 и пожалел, что приходится уезжать из России.
Подробности в материале: Вратарь сборной Дании: Арбитр нас невзлюбил
ФИФА признала моментом дня сейв вратаря российской сборной Игоря Акинфеева в серии пенальти в матче 1/8 финала турнира против Испании. На счету голкипера — два сейва в серии одиннадцатиметровых ударов
Об этом: Сейв Акинфеева в матче с Испанией назван моментом дня на ЧМ
Рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah, сделал татуировку на лице после победы российской сборной в 1/8 финала мундиаля.
«Если в воскресенье наши обыграют испанцев, то набью татуху на лице — Россия!» — ранее написал в соцсети T-killah.
Об этом: Рэпер T-killah нанёс татуировку на лицо после матча Россия — Испания
Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста объявил, что завершает выступления за национальную команду после поражения в матче с Россией.
Читайте также: Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры в сборной Испании
Победа сборной России над командой Испании и выход российской сборной в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — 2018 воодушевили сибирских губернаторов. Они оставляют эмоциональные посты в соцсетях.
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Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал о том, что чувствовал, когда бил пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.
«Мне несколько человек сказали: бей. Я посмотрел по сторонам, думаю: «Почему бы и нет?». Страшно было, если честно», — сказал Дзюба.
Читайте также: Дзюба — о пенальти в матче с Испанией: «Было страшно»
Болельщики Якутии эмоционально, дружно и массово отмечают выход российской сборной по футболу в ¼ финала чемпионата мира, который стал возможным после победы в матче с командой Испании. По улицам Якутска всю ночь ходили толпы людей, которые радостно скандировали «Россия — чемпион!», запускали в небо салюты, обнимались друг с другом и просто радовались.
Читайте также: Якутяне празднуют футбольную победу в 1/8 финала: «Акинфеев спасёт Россию!»
Российский хоккеист Евгений Малкин бурно отпраздновал победу сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Читайте также: Хоккеист Малкин бурно отпраздновал победу сборной России над Испанией
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что доволен вылетом «больших команд» с чемпионата мира по футболу.
«То, что большие команды проигрывают и едут домой, — это прекрасно. Это показывает, что футбол — командная игра. Сборные не должны зависеть от больших звёзд», — сказал Моуринью.
Подробности в материале: Моуринью доволен вылетом «больших команд» с ЧМ-2018
Игроки сборной России поделились эмоциями после победы над Испанией и выхода команды в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — 2018.
Об этом: «Будем двигаться дальше!»: сборная России о выходе в ¼ финала ЧМ